China anuncia 17 novos casos do misterioso surto de pneumonia

publicidade

A China relatou, neste domingo, 17 novos casos do misterioso vírus similar ao da Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS), o que aumenta os temores diante das férias do Ano Novo Lunar da China, quando milhões de pessoas viajam pelo país. Esta nova cepa de coronavírus causou alarme, devido a sua semelhança com os sintomas da SARS.

A síndrome matou quase 650 pessoas na China continental e em Hong Kong em 2002-2003. Dos 17 novos casos na cidade de Wuhan - considerada epicentro do surto -, três foram registrados como "graves". O vírus já infectou 62 pessoas em Wuhan, informaram autoridades locais.

Há oito pacientes em estado grave, 19 curados que receberam alta do hospital, e o restante está sendo mantido em quarentena enquanto recebe tratamento. Duas pessoas morreram até agora pelo vírus. A última delas foi um homem, de 69 anos, falecido na quarta-feira passada.

As autoridades disseram ter começado a fazer exames "otimizados" dos casos de pneumonia em toda cidade para identificar os infectados com o vírus e que começarão o "trabalho de detecção ... de casos suspeitos na cidade". Hoje, o governo afirmou que alguns dos novos casos "não têm antecedentes de contato" com a feira de mariscos que, acredita-se, tenha sido o núcleo do surto.