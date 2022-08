China anuncia que encerrou cooperação com os EUA em vários assuntos

publicidade

A China anunciou nesta sexta-feira que está encerrando a cooperação com os Estados Unidos em vários campos, com a suspensão das negociações de defesa e climáticas, após a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan nesta semana.

O governo chinês "suspenderá as negociações sobre mudanças climáticas com os Estados Unidos" e cancelará uma reunião com líderes militares, bem como duas reuniões sobre segurança, disse o Ministério das Relações Exteriores da China, citando o "desprezo" que Pelosi demonstrou em sua visita a Taiwan.

A China também anunciou sanções contra Pelosi após sua viagem. Com esta visita, Pelosi "interferiu gravemente nos assuntos internos da China e minou seriamente a soberania e integridade territorial", o que levará Pequim a "impor sanções a Pelosi e sua família imediata", anunciou o ministério das Relações Exteriores da China, sem revelar mais detalhes.

A China impôs sanções contra vários funcionários do governo americano nos últimos anos por ações, na opinião de Pequim, contrárias aos interesses do país e por declarações sobre os direitos humanos em Hong Kong e na região de Xinjiang (noroeste), algumas vezes sem especificar a natureza das medidas.