China confirma detenção de canadense envolvido em caso de drogas

A China confirmou nesta segunda-feira a detenção de um cidadão do Canadá acusado de envolvimento em um caso de drogas, em um momento de tensão na relação entre os dois países. "O Escritório de Segurança Pública da província de Shandong (leste) descobriu este caso de drogas que implica estudantes estrangeiros. Um deles é cidadão canadense. O caso está sendo investigado", declarou Geng Shuang, porta-voz do ministério chinês das Relações Exteriores.



A chancelaria canadense anunciou no domingo a detenção, sem revelar detalhes. As relações entre Pequim e Ottawa atravessam um período de crise desde a detenção, em 1º de dezembro em Vancouver, de Meng Wanzhou, diretora financeira da Huawei, a pedido da justiça dos Estados Unidos.



Após a detenção de Wanzhou, as autoridades chinesas prenderam o ex-diplomata Michael Kovrig e Michael Spavor por suposta espionagem. Também condenaram à morte outros dois canadenses por narcotráfico e bloquearam as importações de produtos agrícolas canadenses.