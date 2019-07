Choque de trens deixa nove mortos no Paquistão

publicidade

Ao menos nove pessoas morreram e 66 ficaram feridas em um choque de trens nesta quinta-feira na região central do Paquistão. O acidente aconteceu no distrito de Rahim Yar Khan, na província de Punjab. Um trem de passageiros procedente da cidade de Lahore bateu em um trem de carga que estava parado em um cruzamento. Acidentes de trens são frequentes no Paquistão, país que herdou da época da colonização britânica sua rede ferroviária, atualmente em péssimas condições.

Naufrágio

O país tem registrado nas últimas semanas tragédias em meios de transporte. No dia 4 de julho, quatro pessoas morreram e 21 foram declaradas desaparecidas em um naufrágio na região Noroeste do país. A embarcação navegava pelo rio Indo, entre os distritos de Shangla e Haripur, na província de Khyber Pakhtunkhwa. Apenas 13 pessoas conseguiram escapar com vida, segundo as autoridades.