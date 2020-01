Chuva dá alívio aos bombeiros no combate aos incêndios na Austrália

publicidade

Os incêndios florestais que estão devastando o sudeste da Austrália estão longe de serem controlados, mas a chuva que chegou neste sábado na região deu trégua aos bombeiros exaustos e aos habitantes locais, após uma noite catastrófica em que vários incêndios se fundiram e ganharam dimensões assustadoras nos estados de Nova Gales do Sul e Victoria.

"Embora tenha sido uma noite longa e difícil, nesta manhã estamos felizes por não haver perda de vidas ou danos materiais significativos", disse o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, a repórteres neste sábado.

Está previsto que essas melhorias nas condições climáticas durem uma semana, o que dará aos bombeiros mais chances de controlar os incêndios. A temporada de incêndios, particularmente precoce e muito violenta, já causou 27 mortes na Austrália, reduziu a cinzas uma área equivalente a 10 milhões de hectares, uma área semelhante à de Portugal ou Coréia do Sul, e destruiu mais de 2 mil casas.

Especialistas da Universidade de Sydney acreditam que a catástrofe matou um bilhão de animais, número que inclui mamíferos, pássaros e répteis. Apesar dessas melhores condições, as autoridades alertaram que a temporada de incêndios florestais ainda não acabou.

O chefe dos bombeiros de Towamba, Nathan Barnden, disse à AFP que a chuva é algo "fantástico, mas não é suficiente no momento para acabar com esses incêndios". "Vamos precisar de" muito mais chuva "para facilitar o combate a incêndios para nós", acrescentou. Um morador local, Mark Bucke, 49 anos, pai de dois filhos, afirmou que os últimos dez dias "foram um inferno, especialmente para as crianças". "Não tomamos leite ou comemos pão há quatro dias", explicou.

Crise climática

Na sexta-feira, em Sydney e Melbourne, além de outras cidades do país, milhares de pessoas saíram às ruas para exigir que o governo conservador da Austrália fizesse mais para combater as mudanças climáticas globais e reduzir as exportações de carvão. A Austrália sofreu o ano mais quente e seco em 2019, com a temperatura máxima média mais alta registrada em meados de dezembro, de 41,9 ºC.

As condições de seca prolongada, agravadas pelas mudanças climáticas, geraram, segundo especialistas, incêndios mais frequentes e intensos. "O aquecimento global, causado pelas mudanças climáticas geradas pela atividade humana ... aumentou a frequência e a gravidade de eventos climáticos extremos", disse John Shine, presidente da Academia Australiana de Ciências, em comunicado.

Desta forma, o governo de Camberra, capital do país, deve tomar uma ação clara para limitar o aquecimento global, acrescentou Shine. No entanto, apesar das críticas nacionais e internacionais, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, defendeu a política ambiental de seu executivo. Morrison continua a destacar a importância das exportações de matérias-primas, como carvão, para a economia do país.