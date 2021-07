Chuvas torrenciais matam quase 160 pessoas na Índia

publicidade

O número de mortes nas inundações e deslizamentos de terra provocados pelas chuvas de monção se aproxima de 160 neste domingo (25) na Índia, onde equipes de resgate buscam dezenas de desaparecidos. A costa oeste do país foi afetada por chuvas torrenciais desde quinta-feira e, segundo o serviço meteorológico da Índia, mais tempestades são aguardadas para os próximos dias.

No estado de Maharasthra, 149 pessoas morreram, incluindo mais de 40 em um deslizamento de terra na quinta-feira na localidade de Taliye, ao sul de Mumbai. Jayram Mahaske contou à AFP que "muitas pessoas foram arrastadas enquanto tentavam fugir" quando aconteceu o deslizamento de terra. Entre as vítimas estão alguns de seus parentes.

Em poucos minutos, dezenas de casas desabaram e apenas duas estruturas permaneceram de pé. A área também sofreu um corte de energia elétrica. As equipes de emergência retiravam neste domingo a lama e os escombros em busca de 99 pessoas desaparecidas.

"Toda minha equipe está envolvida nas operações de resgate", declarou à AFP o diretor da Força Nacional de Resposta às Catástrofes, Rajesh Yawale, que coordena a intervenção na localidade. Muitos corpos foram arrastados e alguns foram encontrados presos entre as árvores, rio abaixo.

Dez pessoas morreram em outros deslizamentos de terra, também ao sul de Mumbai. Em algumas áreas de Chiplun, o nível da água subiu na quinta-feira a quase seis metros após 24 horas de chuva ininterrupta, que inundou estradas e casas.

Oito pacientes de um hospital local para pacientes com Covid-19 morreram depois que as inundações provocaram cortes de energia elétrica, necessária para os respiradores. Na vizinha Goa, teme-se que uma mulher tenha se afogado, informou o governo local. O ministro chefe do estado), Pramod Sawant, classificou a tragédia como "as piores inundações desde 1982".

Na região que engloba Maharashtra e Goa, os níveis das águas permanecem elevados devido à cheia dos rios. Moradores aterrorizados subiram nos telhados de suas casas e aos andares mais elevados dos prédios para escapar das cheias.

Mais ao sul, no estado de Karnataka, o número de mortes subiu de três para nove durante a noite, com outros quatro desaparecidos, informaram as autoridades. O fornecimento de energia foi cortado nos 11 distritos afetados e as autoridades anunciaram perdas de plantações. As inundações, os deslizamentos de terra e desabamentos de edifícios mal construídos são frequentes durante a temporada de chuvas de monção na Índia.

Quatro pessoas morreram na sexta-feira quando um edifício desabou em um bairro pobre de Mumbai, informaram as autoridades. Na semana passada, 34 faleceram na queda de um muro e em um deslizamento de terra na mesma cidade. Nos últimos anos, os fenômenos climáticos extremos aumentaram em consequência, segundo os cientistas, do aquecimento global que afeta esta região do mundo.

A mudança climática intensifica os fenômenos de monção na Índia, segundo um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa sobre o Impacto Climático de Potsdam (PIK). O informe alerta para possíveis consequências na alimentação, agricultura e economia em um país que abriga 20% da população mundial.