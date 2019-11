Ciclone faz cerca de 100.000 pessoas evacuarem em Bangladesh

publicidade

Cerca de 100.000 pessoas foram evacuadas de áreas costeiras e de várias ilhas de Bangladesh à medida que o ciclone Bulbul se aproxima, podendo chegar ao solo neste sábado, informaram as autoridades. O departamento de meteorologia pediu que as autoridades locais e dois portos estivessem no nível máximo de alerta antes que o ciclone pudesse desencadear uma tempestade de até dois metros na costa.

Bulbul, com ventos que podem chegar até os 120 quilômetros por hora, deve tocar terra perto de Sundarbans, o maior manguezal do mundo onde vivem espécies ameaçadas de extinção, como os tigres de Bengala.

O ciclone devia pousar por volta das 20h00 (11h00 em Brasília), disse à AFP o secretário de gerenciamento de desastres Shah Kamal, e explicou que existem planos para evacuar cerca de 1,5 milhão de pessoas. Os litorais de Bangladesh, onde vivem 30 milhões de pessoas, são frequentemente afetados por ciclones.