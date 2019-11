Confrontos em La Paz marcam primeiro dia do governo provisório da Bolívia

publicidade

Violentos confrontos foram registrados, nesta quarta-feira, no centro de La Paz entre manifestantes leais ao ex-presidente Evo Morales e efetivos policiais e militares, que levaram às ruas pelo menos um blindado, no primeiro dia do governo provisório da Bolívia.

Os confrontos foram registrados a três quadras da praça Murillo, onde no mesmo instante a presidente interina, Janine Añez, empossava seu novo comando militar, constataram jornalistas da AFP.