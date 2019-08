Coreia do Norte divulga imagens de lançamento de novo míssil balístico

publicidade

A Coreia do Norte divulgou nesta quinta-feira imagens pixeladas de seu último teste armamentístico, descrito como um novo lança-mísseis teleguiado, provocando temores de que possa ser usado para atingir uma importante base militar americana na Coreia do Sul.

As imagens retransmitidas pela televisão estatal KCTV mostram o líder Kim Jong Un supervisionando na quarta-feira o lançamento de um aparente posto de comando móvel, e a sua silhueta olhando o míssil no céu. No entanto, algumas das imagens foram posteriormente pixeladas, e a agência oficial KCNA nem mesmo publicou fotos dos testes. Isso sugere que Pyongyang não mostrou esse novo sistema em um de seus desfiles militares e que tenta ocultar algumas de suas características.

Após o lançamento, Seul afirmou que o teste incluiu dois mísses balísticos de curto alcande que voaram 250 km antes de cairem no mar. Por sua vez, a KCNA o descreveu como um "sistema teleguiado de lançamento múltiplo de foguetes de grande calibre recentemente desenvolvido". Seu principal uso seria em "operações militares terrestres", segundo a agência.

Nueva amenaza

Cho Sung-ryul, pesquisador do Instituto de Estratégia para a Segurança Nacional assegurou que este tipo de sistema representa uma nova ameaça para instalações específicas da Coreia do Sul. Os Estados Unidos têm 28.500 soldados estacionados naquele país, um dos seus principais aliados em matéria de segurança na área. Muitos desses militares estão baseados no campo de Humphreys em Pyeongtaek, ao sul de Seul. Trata-se da maior instalação militar norte-americana no exterior.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente promoveu seu relacionamento com o líder norte-coreano, assegurou que essa retórica era dirigida a Seul e não a Washington.

O lançamento de quarta-feira ocorreu depois de dois outros testes realizados na semana passada, que Pyongyang descreveu como "uma ameaça solene aos belicistas sul-coreanos", enquanto pediu o cancelamento das planejadas manobras conjuntas entre Washington e Seul.