Coreia do Norte quer se abrir para o turismo internacional

publicidade

Pyongyang pretende transformar o emblemático balneário do monte Kumgang em um complexo turístico internacional, anunciou neste domingo a imprensa oficial, um ano após a destruição dos prédios construídos pela Coreia do Sul por ordem do líder Kim Jong Un. O balneário, símbolo da cooperação econômica entre as duas Coreias, foi construído por Hyundai Asan, uma filial do grupo sul-coreano Hyundai.

O objetivo era atrair milhares de turistas sul-coreanos para o monte Kumgang, que significa "a montanha do diamante", considerada um dos lugares mais bonitos da península. No ano passado, durante um período de tensões entre as duas Coreias, Kim ordenou a destruição das instalações "em ruínas" que o Sul havia construído, comparando-as com "barracas improvisadas instaladas em uma região destruída".

A agência de notícias KCNA informou que o primeiro-ministro norte-coreano Kim Tok Hun visitou o local e destacou a "necessidade de reconstruir a estação turística ao nosso estilo" para transformá-la em um "complexo turístico invejado pelo mundo inteiro".