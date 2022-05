Coreia do Norte testa dispositivo de detonação nuclear, diz Seul

publicidade

A Coreia do Norte realizou um teste de um "dispositivo de detonação nuclear", informou nesta quarta-feira uma autoridade do governo sul-coreano, alertando que um teste nuclear pode ser iminente. "Evidências operacionais de um dispositivo de detonação nuclear foram detectadas em preparação para o sétimo teste nuclear" da Coreia do Norte, declarou Kim Tae-hyo, vice-diretor do Escritório de Segurança Nuclear da Coreia do Sul.

Os testes em questão estão sendo conduzidos longe do principal local de testes nucleares da Coreia do Norte, que é vigiado com atenção por Seul, acrescentou. Autoridades americanas e sul-coreanas alertam há semanas que Pyongyang pode realizar em breve seu sétimo teste nuclear.

Nesta quarta-feira, o Norte disparou três mísseis, incluindo um que poderia ser seu maior míssil balístico intercontinental (ICBM), o Hwasong-17. Esses últimos lançamentos foram conduzidos depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encerrou uma visita à Coreia do Sul no último domingo.

Apesar de enfrentar um recente surto de Covid-19, Pyongyang retomou a construção de um reator nuclear que estava paralisada, de acordo com novas imagens de satélite. "As autoridades norte-coreanas estão perto da fase final de preparação de um teste nuclear com a escala e a qualidade que desejam", informou a autoridade sul-coreana a repórteres. "A chance de um teste nuclear iminente, em um ou dois dias, é baixa, mas depois disso certamente há uma chance", acrescentou.

O escritório ligado à presidência sul-coreana não forneceu mais detalhes sobre o dispositivo de detonação nuclear que teria sido testado. Dos três disparos realizados nesta quarta-feira, Kim Tae-hyo apontou que "o primeiro lançamento foi determinado como sendo do novo ICBM, o Hwasong-17", que o Norte já havia tentado testar no passado.

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, insistiu recentemente em defender seu programa de modernização militar depois de realizar quase 20 testes de armas este ano. Analistas alertaram que o chefe de Estado norte-coreano pode acelerar seus planos de testes nucleares para distrair a população de seu país do atual surto de coronavírus.