Covid-19 reduz expectativa de vida na Itália

publicidade

A Covid-19 reduziu a expectativa de vida na Itália em 1,2 ano em 2020, e mais de quatro anos nas províncias mais afetadas pela pandemia, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (ISTAT) nesta segunda-feira. "Em 2020, a propagação da pandemia de Covid-19 e o forte aumento do risco de mortalidade que derivou dela interromperam bruscamente o crescimento da expectativa de vida ao nascer, que caracterizava a tendência até 2019, o que levou a uma contração de 1,2 ano em relação ao ano anterior", disse o organismo em um comunicado.

Veja Também

Em 2020, a expectativa de vida ao nascer era de 82 anos: 79,7 anos para os homens e 84,4 anos para as mulheres, contra os 81 e 85,3 anos em 2019. As diferenças são mais significativas em função das regiões. No norte, nas províncias de Bérgamo e Cremona – as mais afetadas em termos de mortalidade - os homens perderam 4,3 e 4,5 anos de expecativa de vida; as mulheres, 3,2 e 2,9 anos.

Já nas províncias de Foggia (sul) e de Enna (em Sicília), os números diminuíram menos: 1,7 e 1,5 ano, respectivamente. A pandemia causou 129.515 mortes na Itália, metade delas nas regiões do norte (Lombardia, Piamonte, Liguria, Umbria e Veneto), onde reside apenas 36% dos 60 milhões de italianos.

A Itália foi o primeiro país da Europa atingido pelo coronavírus, em fevereiro de 2020, e Lombardia foi durante um tempo o epicentro mundial da pandemia.