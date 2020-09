Decisão sobre extradição de Assange virá após eleições nos EUA

publicidade

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, terá de esperar até depois das eleições presidenciais dos Estados Unidos para saber se será extraditado para aquele país, que deseja julgá-lo por espionagem - informou nesta sexta-feira a juíza britânica responsável pelo caso.

Assange enfrenta 18 acusações nos Estados Unidos relacionadas à publicação em 2010, por parte do WikiLeaks, de centenas de milhares de documentos confidenciais. Entre outras coisas, telegramas diplomáticos e outros documentos expunham suas ações militares no Afeganistão e Iraque, incluindo mortes de civis, tortura e outros abusos. A Justiça britânica analisa atualmente se concede o pedido de extradição dos EUA do australiano de 49 anos, que está em uma prisão de segurança máxima desde sua detenção na embaixada do Equador em Londres, em abril de 2019.

A apresentação de provas neste julgamento, que começou em 7 de setembro, termina na próxima semana. Hoje, a juíza Vanessa Baraitser concordou em dar ao advogado de Assange mais tempo para preparar seus argumentos finais. "Minha decisão provavelmente virá depois das eleições nos Estados Unidos", reconheceu a magistrada, dando à defesa quatro semanas para preparar seus argumentos e mais duas para os representantes legais do governo americano.

"Parece improvável que possamos obter um veredicto antes de 4 de novembro", data das eleições presidenciais dos Estados Unidos, ressaltou o advogado de Assange, Edward Fitzgerald. Os defensores do australiano afirmam que a tentativa de extraditar e julgar seu cliente nos Estados Unidos é politicamente motivada e conduzida pelo presidente Donald Trump.

Washington afirma que Assange ajudou a analista de Inteligência Chelsea Manning a roubar os documentos confidenciais e o repreende por ter exposto os nomes de seus informantes aos olhos do mundo inteiro, colocando suas vidas em perigo. Nos Estados Unidos, o fundador do WikiLeaks pode enfrentar uma pena máxima de 175 anos de prisão.