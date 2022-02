Deputados pedem a Putin que reconheça independência de separatistas na Ucrânia

publicidade

O Parlamento russo pediu ao presidente Vladimir Putin, nesta terça-feira, que reconheça a independência das regiões separatistas pró-Rússia da Ucrânia, em meio às tensões com o Ocidente pelo envio de tropas de Moscou para a fronteira.

O presidente da Câmara Baixa do Parlamento (Duma), Vyacheslav Volodin, escreveu nas redes sociais que os legisladores decidiram pedir a Putin que reconheça as duas regiões separatistas no leste da Ucrânia como "Estados soberanos e independentes".

Veja Também