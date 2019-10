Desabamento de hotel em construção deixa ao menos um morto nos EUA

publicidade

Uma pessoa morreu e três estão desaparecidas neste sábado na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Os andares mais altos de um hotel em construção desabaram na primeira hora da manhã, informaram as autoridades.

A parte do edifício situada entre o sexto e o oitavo andares veio abaixo, provocando danos estruturais no hotel, que pode sofrer novos desabamentos, explicou o chefe dos bombeiros, Timothy McConnell, à imprensa. "Por enquanto há três desaparecidos e um morto confirmado", indicou.

O acidente também deixou 19 feridos, segundo a diretora dos serviços de emergência, Emily Nichols. Com exceção de uma pessoa que se negou a ser atendida, os demais foram hospitalizados e seu quadro é estável. Em uma foto publicada pelos bombeiros na Internet, vê-se a parte superior do prédio afundada. O Hard Rock Hotel fica na entrada do Bairro Francês de Nova Orleans, em uma área turística do centro da cidade. Os bombeiros evacuaram os operários que trabalhavam no interior do prédio e desocuparam outros edifícios dos arredores.