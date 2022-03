Discuti com líder israelense possíveis conversas de paz com Rússia, diz Zelensky

publicidade

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado, em publicação no Twitter, que teve conversa telefônica com o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, neste sábado. Segundo ele, os dois discutiram a "agressão russa" contra o país vizinho e os prospectos de negociações por paz com Moscou.

Zelensky também disse que pediu ajuda na libertação do prefeito de Melitopol, Ivan Fedorov, que teria sido sequestrado por forças russas. "Devemos parar com a repressão contra civis", escreveu.

Mais cedo, Zelensky havia dito que está aberto à possibilidade de manter reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Israel, mas só se um cessar-fogo estiver em vigor.

Suécia

A ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann Linde, minimizou alertas da Rússia de que a adesão do país nórdico à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) levaria a medidas de retaliação de Moscou.

À agência de notícias sueca TT, Linde afirmou, neste sábado, que "a Rússia não tem nada a ver com nossas decisões independentes", referindo-se ao possível movimento de Estocolmo para ingressar na Otan.

Segundo a agência russa Interfax, o chefe do departamento para países nórdicos do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Belyayev, disse que uma possível adesão da Suécia e da vizinha Finlândia à Otan teria consequências militares e militares, sem especificar quais medidas seriam tomadas.