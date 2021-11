Disneylândia de Xangai fecha após detectar um caso de Covid-19

publicidade

A Disneylândia de Xangai fechou nesta segunda-feira (1º) após detectar um caso de Covid-19, em um sinal de como as autoridades chinesas pretendem erradicar o vírus antes dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. A China reduziu a maioria de suas infecções locais durante a pandemia, mas um pequeno surto recente testou a determinação de Pequim de eliminar o vírus enquanto outros países se abrem.

Nesta segunda-feira, 92 infecções foram registradas no país de 1,4 bilhão de pessoas, o maior nível desde setembro. A Disneylândia de Xangai fechou depois que uma mulher que visitava o parque testou positivo quando voltou para casa em uma província vizinha, informou a mídia estatal. A Disneylândia ficará fechada pelo menos nesta segunda e na próxima terça-feira (2) para "acompanhar os requisitos de prevenção e controle da pandemia".

O parque começou no último domingo (31) a testar todos os visitantes para o vírus antes de eles deixarem o local. Cerca de 34 mil pessoas foram testadas na manhã de segunda-feira, disse o município de Xangai. Imagens da televisão estatal mostraram trabalhadores de saúde em trajes de proteção dentro da Disneylândia, enquanto visitantes usando máscaras esperavam sob fogos de artifício no castelo do parque.

Veja Também

Enquanto isso, o recém-inaugurado parque do Universal Studios em Pequim disse no sábado que detectou contatos próximos de pessoas infectadas entre os visitantes do fim de semana anterior. Todos os funcionários do parque temático testaram negativo para a Covid e nenhum traço do vírus foi detectado no local, observou o parque.

As autoridades chinesas não deram sinais de afrouxar sua política estrita de Covid zero. Pequim sediará os Jogos de Inverno em fevereiro, e as autoridades disseram que erradicar o vírus é seu maior desafio na preparação. Atualmente, há 6 milhões de pessoas em confinamento, especialmente no norte da China.

Mi Feng, porta-voz da Comissão Nacional de Saúde, disse em uma entrevista coletiva no sábado que as autoridades manterão uma "proibição estrita de pessoas em comunidades confinadas deixarem suas casas".

Pequim impôs no sábado novas medidas de controle, como o fechamento de cinemas em um distrito. Em outra parte do país, e após registrar dois novos casos no domingo, a cidade de Harbin (nordeste), de 10 milhões de habitantes, confinou dois complexos residenciais, fechou escolas por uma semana e suspendeu as ligações de ônibus interprovinciais. Um condado na província de Hebei (norte), vizinho a Pequim, também pediu a seus 220 mil residentes que ficassem em casa após a descoberta novas infecções.