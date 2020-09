Distribuição gratuita de máscaras para estudantes termina em fiasco na Grécia

publicidade

A distribuição gratuita de centenas de milhares de máscaras em todas as escolas gregas nesta terça-feira acabou sendo um grande fracasso, pois um erro nas medidas do acessório fez com que todas fossem extremamente grandes.

Desde segunda-feira, os estudantes gregos enchem as redes sociais com fotos mostrando seus rostos totalmente cobertos por máscaras. Pouco depois disso, foi criado no Twitter um grupo chamado "máscaras paraquedas".

Desde o início o tamanho era "grande demais", explicou à emissora Open TV Yiannis Stathopoulos, cuja empresa foi contratada para fabricar e entregar meio milhão de máscaras. O fabricante assegurou que respeitou ao pé da letra as instruções dadas pelo governo.

"Foi um mal-entendido" em relação às medidas previstas e "será corrigido", informou nesta terça-feira a repórteres o vice-ministro da Saúde, Vassilis Kontozamanis. Até a irmã do primeiro-ministro grego, a deputada Dora Bakoyannis, reconheceu que as máscaras foram "um fracasso catastrófico".

As autoridades planejavam distribuir cinco milhões de máscaras de tecido para alunos e professores.

A Grécia registra até o momento mais de 13.000 casos e 313 mortes por coronavírus.