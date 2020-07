Duas estátuas de Cristóvão Colombo são retiradas em Chicago

publicidade

Duas estátuas de Cristóvão Colombo foram retiradas nesta sexta-feira na cidade de Chicago, no meio de uma onda de rejeição à figura do explorador e a crescente controvérsia por seu papel na História da América. A estátua no Parque Grant foi removida de seu pedestal nessa madrugada, diante de um grupo de pessoas que a observava. "É bom ver essa estátua cair", disse Brenda Armenta à AFP.

Outra estátua do navegador nascido em Gênova, reconhecido por "descobrir o Novo Mundo", foi derrubada no parque Arrigo, em uma zona da cidade conhecida como Pequena Itália. Nos Estados Unidos, as estátuas de Colombo são numerosas e foram instaladas em um tempo em que os imigrantes italianos sofriam discriminação. Foram uma forma de acelerar a sua integração com a sociedade norte-americana.

Mas após a morte de George Floyd nas mãos da polícia, o país está iniciando um profundo processo de reflexão. A ação resultou na retirada de estátuas de Colombo e outras figuras relacionadas ao colonialismo.

O gabinete do prefeito, Lori Lightfoot, anunciou em um comunicado que as estátuas foram retiradas de forma temporária até segunda ordem. A autoridade explicou que a decisão foi tomada como uma medida de prevenção de que sua presença era "insegura" tanto para os manifestantes como para a polícia, depois que vários indivíduos tentaram removê-las com métodos perigosos.

"Esta medida é um esforço para proteger a segurança pública e para preservar um espaço seguro para um diálogo inclusivo e democrático sobre os símbolos de nossa cidade", declarou.

O legado de Colombo, que viajou de Cádiz, na Espanha, até as Antilhas em 1492, tem sido questionado devido ao tratamento brutal que os indígenas sofreram nas mãos dos colonizadores europeus. As estátuas do navegador tem sido retiradas de cidades como Baltimore, Boston e San Francisco.

Em Nova York, tanto o governador, Andrew Cuomo, como o prefeito, Bill de Blasio, descartaram remover um monumento do explorador que está próximo ao Central Park.