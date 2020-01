Duas jovens dirigem na Cidade Proibida e causam indignação na China

publicidade

Duas jovens conseguiram circular sem dificuldades em um luxuoso veículo no interior da Cidade Proibida, causando a revolta dos internautas neste sábado. Situada perto da imensa praça Tiananmen, com seis séculos de antiguidade, a Cidade Proibida é a antiga residência dos imperadores e um dos lugares mais emblemáticos da capital chinesa.

Acessível apenas para pedestres, o lugar recebeu 19 milhões de visitantes no ano passado. Na segunda-feira, dia habitual de fechamento, um luxuoso automóvel conseguiu entrar e fazer uma visita privilegiada. As fotos das duas jovens, de óculos escuros, imortalizando o momento, foram postadas na rede social Weibo - o Twitter chinês.

Rapidamente, provocaram a indignação dos internautas, e as fotos acabaram sendo retiradas. "Mesmo os dirigentes estrangeiros devem descer de seus veículos (para visitar a Cidade Proibida)", destacou uma internauta identificada como Maomao.

"Esse comportamento é doloroso para os cidadãos", reclamou outro internauta, que se somou à onda de críticas contra as visitas privilegiadas que beneficiam alguns grupos na China.

O Museu do Palácio Nacional confirmou e se desculpou pelo acontecido através da sua conta oficial no Weibo, de acordo com um site de notícias chinês.