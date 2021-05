Embaixatriz belga na Coreia do Sul usa imunidade para evitar acusações de agressão

publicidade

A esposa do embaixador belga na Coreia do Sul invocará sua imunidade diplomática para evitar ações penais por acusações de ter agredido duas vendedoras de uma loja que a acusaram de roubo – anunciou a polícia nesta segunda-feira. O embaixador Peter Lescouhier declarou que "lamenta, sinceramente, o incidente que afeta" sua esposa e se desculpou "em seu nome". A embaixada da Bélgica "declarou que manterá o direito à imunidade para a esposa do embaixador", disse um detetive à delegacia de polícia de Yongsan no centro de Seul, acrescentando que a polícia não levará o caso adiante.

A Coreia do Sul é signatária da Convenção de Viena, que concede imunidade a diplomatas acreditados e a suas famílias, o que evita que sejam processados criminalmente. A polícia interrogou a mulher no início deste mês, depois que a embaixada manifestou sua decisão de colaborar.

Imagens obtidas pela emissora CCTV mostram a embaixatriz puxando uma vendedora pelo braço e agredindo-a na cabeça, antes de dar um tapa em outra funcionária que tentou intervir. Cedidas pela família de uma das supostas vítimas, as imagens foram amplamente divulgadas pela imprensa local e nas redes sociais, provocando uma onda de críticas à família do embaixador.

A Embaixada da Bélgica postou suas desculpas em uma postagem bilíngue no Facebook, na tentativa de acalmar os ânimos, mas a má tradução para o coreano incendiou ainda mais as críticas.