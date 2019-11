“Emergência climática” é eleita a "palavra do ano" pelo dicionário Oxford

publicidade

O dicionário Oxford nomeou a expressão “emergência climática” como sua palavra do ano de 2019, elegendo-a a partir de uma lista com dizeres restritos ao meio ambiente que também incluía “ação climática”, “negação climática”, “eco-ansiedade” e “extinção”. Ter sido selecionada como tal significa grande ressonância para o ano em que foi escolhida, mas não há garantia de que ela, ou as outras palavras da lista, serão adicionadas ao dicionário. Conforme comunicado, o termo escolhido "atraiu um grande interesse nos últimos 12 meses".

"Todos os anos, debatemos vários candidatos à palavra do ano e escolhemos um vencedor que é mostrado por meio de evidências de uso para refletir o ethos, o humor ou as preocupações desse ano em particular e ter potencial duradouro como uma palavra de significado cultural", diz a nota. Vencedores recentes incluem "tóxico", "terremoto juvenil", "pós-verdade" e "vape".