Equador não contratará Odebrecht até ressarcimento de desvios

O governo do Equador não contratará a Odebrecht até que o grupo brasileiro repare os prejuízos que causou com seu esquema de subornos para obter obras públicas no país, informou nesta quinta-feira o presidente equatoriano, Lenín Moreno. "Enquanto eu for presidente, a companhia Odebrecht não firmará qualquer contrato com o governo equatoriano", declarou Moreno em rede nacional de televisão.



O presidente destacou que seu governo "exigiu da empresa Odebrecht a plena reparação de todos os prejuízos que causou com seus atos de corrupção", que provocaram a prisão de Jorge Glas - vice-presidente de Rafael Correa (2013-2017) e do próprio Moreno - detido desde 2017 por receber por 13,5 milhões de dólares em subornos da construtora.



A Procuradoria Geral e a secretaria Contra a Corrupção negociam com a Odebrecht um mecanismo de reparação ao país. Moreno também exigiu que os funcionários do grupo "colaborem com a Justiça, que contribuam para se chegar à verdade", para recuperação dos valores.