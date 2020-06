Espanha deixa estado de emergência no domingo

publicidade

A Espanha deixará o estado de emergência vigente desde março à meia-noite de domingo (21), com a entrada de todo o país no que o governo local chama de "novo normal" e a reabertura das fronteiras após o controle da pandemia da Covid-19 na região. "Estamos em condições de avançar, temos o dever de fazê-lo, mas a advertência é clara: o vírus pode voltar", escreveu em sua conta no Twitter o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

A Espanha foi um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus no mundo. Entre ontem e hoje, foram confirmados 134 novos casos no país, elevando o total a 245.938. 36 novas mortes entraram para as estatísticas nas últimos 24 horas, e assim, o número de óbitos causado pela doença no país foi a 28.322.

Já o Reino Unido reportou 1.295 novos casos da covid-19 neste sábado, número ligeiramente menor que o registrado ontem. As mortes subiram para 42.589, com 128 óbitos confirmados entre ontem e hoje. O país vive a expectativa de novas regras para o distanciamento social, após o ministro Boris Johnson declarar que, na próxima semana, o governo vai anunciar se revisará ou não a norma que determina que as pessoas devem ficar distantes dois metros umas das outras.

Na vizinha França, os torcedores devem ser autorizados a voltar aos estádios de futebol a partir de 10 de julho, com limite inicial de 5 mil torcedores por jogo. Noël Le Graët, presidente da Federal Brasileira de Futebol, disse que é possível que mais espectadores tenham a entrada liberada na final da Copa da França, no final do próximo mês, e na volta da Liga 1, no final de agosto.