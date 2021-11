Esquizofrênico é condenado à prisão perpétua por ataque a faca no Reino Unido

publicidade

A Justiça britânica condenou, nesta quinta-feira, um homem de 28 anos com esquizofrenia paranoica a uma pena de prisão perpétua com duração mínima de 21 anos, por matar um jovem a facadas e ferir outras sete pessoas em 2020, em Birmingham.

A sentença de Zephaniah McLeod será cumprida, pelo menos inicialmente, em um hospital de segurança máxima, antes de ser eventualmente transferido para uma prisão, se sua condição permitir.

Veja Também

O réu admitiu, com atenuação de sua responsabilidade, ter matado Jacob Billington, um jovem de 23 anos, em 6 de setembro de 2020, na segunda cidade do Reino Unido, no centro da Inglaterra. Também se declarou culpado de quatro acusações de tentativa de homicídio e três de lesões com dolo.

"Não há dúvida de que você é um homem muito perigoso e um risco significativo para o público", declarou o juiz Edward Pepperall.

Detido no dia seguinte aos ataques, o acusado contou ter ouvido vozes e parecia indiferente ao que acabara de cometer, observou a Promotoria durante a audiência em Birmingham.

Zephaniah McLeod apresentou sintomas de esquizofrenia paranoica pela primeira vez em 2012 e foi condenado, várias vezes, por diversos crimes, como roubo e agressão a um bebê de seis meses.

Ele foi solto da prisão sem supervisão em abril de 2020, em meio ao confinamento contra o coronavírus na Inglaterra, e se recusou a participar de uma avaliação psiquiátrica pouco antes da explosão de violência.

Depois de sua detenção, relatou a um psiquiatra que estava consumindo crack, maconha e álcool desde o mês anterior. Também disse não ter nenhuma lembrança do ataque.

Um psiquiatra que o examinou concluiu que ele era "muito perigoso" e estava em surto "gravemente psicótico", quando cometeu as agressões.