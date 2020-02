Estado Islâmico reivindica ataque à faca em Londres

publicidade

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta segunda-feira o ataque com faca cometido no domingo em Londres por um homem que foi morto após ferir várias pessoas, segundo um comunicado da Amaq, a agência de propaganda dos jihadistas.



"O atacante do bairro de Streatham no sul de Londres ontem (domingo) faz parte de uma iniciativa dos combatentes do Estado Islâmico", afirmou a Amaq em um comunicado. "Ele realizou o ataque em resposta aos apelos para visar cidadãos dos países da coalizão" internacional antijihadista, ressalta o texto compartilhado no Telegram.