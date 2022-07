"Estou muito bem", diz Biden no Twitter após diagnóstico de Covid-19

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, publicou na tarde desta quinta-feira um vídeo para tranquilizar a população do país, após ser divulgado o diagnóstico positivo de Covid-19 do líder norte-americano.

Pelo Twitter, Biden declarou estar bem e ressaltou ter tomado duas doses de reforço da vacina contra a Covid, fazendo com que os sintomas da doença sejam leves. “E aí, galera! Acho que vocês ouviram que esta manhã testei positivo para Covid. Porém, fui vacinado com duas doses de reforço. Os sintomas são brandos. Realmente agradeço suas perguntas e preocupações. Mas estou muito bem. Trabalhando muito, continuando a trabalhar. Ainda em tempo, obrigado pelas preocupações. E continuem com fé, tudo ficará bem.”

O médico de Biden, Kevin O'Connor, disse que o presidente, seguindo o protocolo de detecção de rotina, positivou primeiro em um teste de antígenos, e depois confirmou o resultado em um exame PCR.

Segundo o médico, Biden apresenta "congestão nasal", "cansaço" e "tosse seca ocasional" desde a noite da última quarta-feira (21). Com apenas sintomas leves, o presidente dos Estados Unidos continua trabalhando nos escritórios da Casa Branca, ainda que isolado.

A esposa do presidente, Jill Biden, disse que o teste que fez deu negativo. "Falei com ele há alguns minutos. Ele está bem, sente-se bem", contou aos jornalistas durante uma viagem ao estado de Michigan. De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, Biden iniciou o tratamento para a doença com Paxlovid, um antiviral da Pfizer