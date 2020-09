Estudantes italianos voltarão às aulas presenciais na próxima semana

publicidade

Milhões de estudantes italianos voltarão às aulas na próxima semana depois de seis meses em casa, mas encontrarão uma nova realidade: aulas ao ar livre, "salas de isolamento" e inclusive podem ser proibidos de cantar. O ano letivo já começou em alguns centros do norte da Itália, mas a maioria dos oito milhões de alunos retornam na segunda-feira aos colégios - fechados desde o início de março devido ao coronavírus. Algumas regiões, como Apulia e Calábria, no entanto, decidiram adiar o início do ano escolar para 24 de setembro.

A Itália foi um dos primeiros países europeus afetados pela pandemia do coronavírus, que já matou mais de 35,5 mil pessoas de um total de mais de 280 mil casos no país. O chefe de Governo, Giuseppe Conte, prometeu na quarta-feira uma volta às aulas "em total segurança". "Me dirijo a vocês para agradecer-lhes, vocês pagaram o preço mais alto desta crise. A escola fechada e o ensino à distância foram um fardo enorme", disse Conte aos jovens em coletiva de imprensa.

O instituto técnico Luigi Einaudi de Roma já se preparou para receber aproximadamente 1 mil alunos na volta às aulas na segunda-feira. Na entrada do colégio, uma câmera especial controla se um aluno tem febre ou se entra sem máscara. Os estudantes com febre serão imediatamente isolados em uma sala especial "anticovid", com protocolos para realizar testes de coronavírus, explica a professora Marina Di Foggia. "Somos um colégio completamente diferente do de 6 de março", quando fechou pela pandemia, declarou Diana Guerani, diretora do instituto.

A estratégia de retorno às escolas na Itália gira em torno da quarentena imediata para aqueles que tiverem "em contato estreito" com um aluno ou professor que dê positivo para a Covid-19. Um aluno que testar positivo só poderá retornar após dois testes negativos e os cientistas recomendam às autoridades medidas drásticas, como a proibição de cantar para evitar expelir gotículas. Em Milão, capital da Lombardia - região mais afetada pela epidemia -, várias escolas de ensino médio abriram na segunda-feira. O de Volta adiantou sua abertura para 1o de setembro.

"Voltamos para a escola na semana passada, depois de seis meses de interrupção. Depois de tanto tempo, fiquei contente. Temos que usar máscara o dia todo, assim como os professores. É um pouco chato (...), mas depois de um tempo você se acostuma", declarou Laura Bonnano, de 16 anos.