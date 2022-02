EUA acreditam que Putin não tomou "decisão final" sobre a Ucrânia

publicidade

Os Estados Unidos continuam acreditando que o presidente russo, Vladimir Putin, não tomou sua "decisão final" sobre invadir ou não a Ucrânia, disse o Pentágono nesta segunda-feira (14), às vésperas de uma viagem do secretário americano da Defesa, Lloyd Austin, à Europa.

"Ainda não acreditamos que tenha sido tomada uma decisão final", disse em coletiva de imprensa o porta-voz do Pentágono, John Kirby, embora tenha dito que "uma ação militar poderia ocorrer a qualquer momento".

Ele também anunciou a visita de Austin na terça-feira à sede da Otan, em Bruxelas, e depois à Polônia e à Lituânia. "É perfeitamente possível que (Putin) aja com pouco ou nenhum aviso", emendou.

Enquanto isso, o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, disse que os Estados Unidos não viram "nenhum sinal concreto de desescalada" na fronteira Rússia-Ucrânia. "É uma clara possibilidade, talvez mais real do que nunca, que a Rússia decida prosseguir com uma ação militar", disse ele.

No entanto, garantiu que os Estados Unidos acreditam que o caminho diplomático "continua viável" para superar a crise. "Acreditamos que ainda há uma janela para resolver isso por meio do diálogo e da diplomacia", disse.

No Pentágono, Kirby também criticou a China por seu "apoio tácito" a Moscou no confronto sobre a Ucrânia. "Seu apoio tácito, digamos, à Rússia é profundamente alarmante e, francamente, ainda mais desestabilizador para a situação de segurança na Europa", disse ele.

