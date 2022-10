EUA advertem Rússia sobre consequências do uso de armas nucleares

publicidade

Os Estados Unidos advertiram diretamente a Rússia de que haverá consequências se ela usar armas nucleares em sua guerra contra a Ucrânia, confirmou nesta sexta-feira o secretário de Estado americano, Antony Blinken. Apesar do aumento da tensão entre Washington e Moscou, o secretário garantiu que altos funcionários dos EUA mantêm linhas abertas de comunicação com homólogos russos.

"Comunicamos muito clara e diretamente à Rússia que haverá consequências para qualquer uso de armas nucleares", disse Blinken em entrevista coletiva em Washington com sua homóloga francesa, Catherine Colonna. "Temos sido muito claros que quando tivermos algo importante para comunicar aos russos, nós o faremos. E, de fato, temos", explicou.

O chefe da diplomacia dos EUA disse que os "comentários" do presidente russo, Vladimir Putin, sobre o possível uso de armas nucleares são "o cúmulo da irresponsabilidade". "Isso é algo que estamos monitorando com muito cuidado e que levamos muito a sério por causa do que a Rússia fez na Ucrânia", disse Blinken.

O Pentágono informou hoje que o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, pediu ao ministro da Defesa russo, Sergey Shoygu, que mantenha as linhas de comunicação abertas em meio à guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos enfatizaram anteriormente a importância de manter a comunicação aberta para evitar confrontos acidentais com a Rússia no campo militar, dado o perigo de que possam levar a uma escalada.

