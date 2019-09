EUA e México revisam acordo para conter a migração irregular

publicidade

Autoridades dos Estados Unidos e do México revisarão nesta terça-feira em Washington o acordo anunciado há três meses para frear o fluxo de migrantes sem documentos na fronteira, situação que provocou a ameaça de aumento de tarifas alfandegárias do presidente americano Donald Trump.



O vice-presidente Mike Pence receberá na Casa Branca uma comitiva liderada pelo chanceler mexicano Marcelo Ebrard. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, também deve participar na reunião. "Há 90 dias o México concordou em intensificar seus esforços para deter a imigração ilegal aos Estados Unidos. Esperamos nos reunir com funcionários do governo mexicano para falar sobre seus esforços recentes e discutir formas sobre como podemos continuar para tornar a fronteira mais segura. Ainda há trabalho por fazer" tuitou Pence na segunda-feira.



Esta é a segunda revisão do acordo alcançado em junho entre os governos de Trump e de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para reduzir a migração irregular ao norte, em sua maioria de famílias da América Central que fogem da pobreza e da violência. No fim de julho, com 45 dias de acordo, Pompeo agradeceu na Cidade do México a Ebrard pelos "avanços", mas também afirmou que "ainda resta muito por fazer".