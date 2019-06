EUA enviam caças F-22 ao Catar em momento de tensão com o Irã

publicidade

O governo dos Estados Unidos enviou caças F-22 ao Catar pela primeira vez, anunciou o exército na sexta-feira, um contingente adicionado às forças já mobilizadas por Washington no Golfo em consequência da tensão com o Irã. Os caças F-22 da Força Aérea foram mobilizados para "defender as forças e interesses americanos", afirmou o Comando Militar Central da Força Aérea dos Estados Unidos em um comunicado, que não cita o número de aviões enviados.

Um arquivo fotográfico mostra cinco aviões do tipo na base aérea de Al Udeid, no Catar. Teerã e Washington estão envolvidos em uma escalada de tensão desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o país unilateralmente do acordo nuclear de 2015 com o Irã e adotou novas sanções contra a República Islâmica. A crise se aprofundou na semana passada, quando o Irã derrubou um drone americano sobre as águas do Golfo e após uma série de ataques a petroleiros na região que Washington atribuiu a Teerã, que negou qualquer envolvimento.