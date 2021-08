EUA executa ataque com drones contra Estado Islâmico-K no Afeganistão

publicidade

Os militares americanos informaram nesta sexta-feira (27) que realizaram um ataque com drones contra um "estrategista" do Estado Islâmico-Khorasan (EI-K), o grupo que assumiu a responsabilidade pelo atentado suicida mortal no aeroporto de Cabul.

"O ataque aéreo não tripulado ocorreu na província afegã de Nangahar. As primeiras indicações são de que matamos o alvo", revelou o capitão Bill Urban, do Comando Central. "Não sabemos de nenhuma vítima civil", acrescentou em um comunicado.