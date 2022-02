EUA, Japão, Holanda e Coreia do Sul pedem que seus cidadãos deixem a Ucrânia imediatamente

publicidade

O presidente dos Estados Unidos Joe Biden pediu na noite de quinta-feira (10), em entrevista pré-gravada à NBC News, aos cidadãos do país que deixassem a Ucrânia imediatamente, diante da crescente ameaça de uma possível invasão russa. Nesta sexta-feira (11), Japão, Holanda e Coreia do Sul seguiram o exemplo do presidente americano e fizeram o mesmo pedido.

"Estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo", afirmou Biden. É uma situação muito diferente e as coisas podem enlouquecer rapidamente."

O presidente reiterou que, sob nenhuma circunstância, enviaria tropas à Ucrânia para evacuar cidadãos norte-americanos em caso de conflito. "Isso é uma guerra mundial. Quando americanos e russos começam a atirar uns nos outros, estamos em um mundo muito diferente."

A Ucrânia insiste que nada mudou e diz não haver necessidade de ninguém deixar o país. Entretanto, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, alertou, em entrevista coletiva, que a Rússia pode lançar uma invasão a qualquer momento.

"Simplificando, continuamos a ver sinais muito preocupantes da escalada russa, incluindo novas forças chegando à fronteira ucraniana", afirmou. Segundo estimativas dos Estados Unidos, cerca de 130 mil soldados russos estão localizados perto da fronteira com a Ucrânia.

