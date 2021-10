EUA permitirá entrada de estrangeiros completamente vacinados a partir de 8 de novembro

publicidade

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (15) que a partir de 8 de novembro permitirão a entrada no país de visitantes estrangeiros que estejam completamente vacinados contra a Covid-19. "A nova política de viagens dos EUA, que exige vacinação para viajantes estrangeiros nos Estados Unidos, começará em 8 de novembro", anunciou no Twitter Kevin Muñoz, subsecretário de imprensa da Casa Branca, ao anunciar a data de uma iniciativa já antecipada no mês passado. "Este anúncio e esta data se aplicam a viagens aéreas internacionais e terrestres", escreveu. "Esta política é pautada pela saúde pública, rigorosa e consistente", completou.

Em março de 2020, para frear a propagação do coronavírus, o governo norte-americano fechou as fronteiras aos viajantes procedentes da União Europeia, Reino Unido e China, e mais tarde adicionou a lista às pessoas procedentes da Índia e Brasil. Também proibiu a entrada por terra a partir do México e Canadá. Estas restrições provocaram transtornos pessoais e econômicos.

Para os viajantes que que chegam de avião, o governo dos Estados Unidos solicitará às companhias aéreas que estabeleçam um sistema de rastreamento de contatos e exigirá um teste de detecção do vírus três dias antes da partida. Para a entrada por terra, a Casa Branca anunciou nesta semana que a suspensão das restrições acontecerá em duas etapas.

A partir de 8 de novembro, poderão atravessar a fronteira do Canadá ou México as pessoas que viajam por motivos considerados "não essenciais", por exemplo familiares ou turísticos, desde que estejam vacinadas. As pessoas que entram no país por motivos "essenciais", por exemplo, os caminhoneiros, estarão isentas. Mas a partir de janeiro, a obrigação da vacina anticovid será aplicada a todos os visitantes que atravessarem as fronteiras terrestres, independente do motivo de entrada nos Estados Unidos.

Vacinação no Brasil

Nesta semana, o Brasil atingiu a marca de 100 milhões de pessoas vacinadas com as duas doses de uma vacina anti-Covid, ou com um imunizante de dose única, segundo os dados do Ministério da Saúde. O total corresponde a 47% da população. De acordo com o Localiza SUS, mais de 149 milhões de pessoas já receberam ao menos uma dose, cerca de 70% dos brasileiros, sendo que 42,3% das vacinas aplicadas são da AstraZeneca e 31,5% da Coronavac. Os imunizantes da Pfizer e da Janssen correspondem a 24,2% e 1,9% das aplicações, respectivamente.

O avanço da vacinação já reflete nos números de controle da pandemia. Este mês, o país ultrapassou 600 mil mortes causadas pela Covid-19. Deste total, 400 mil ocorreram apenas no primeiro semestre deste ano, quando a cobertura vacinal estava em torno de 11%. Depois que a campanha de imunização engrenou, a partir de junho, quando a contagem atingiu 500 mil óbitos, os últimos 100 mil ocorreram em um período de quatro meses.