EUA planejam evacuar americanos de Wuhan, na China, por causa de coronavírus

O governo dos Estados Unidos vai fretar um voo para evacuar neste domingo cidadãos e diplomatas americanos da cidade de Wuhan, na China, epicentro do surto de coronavírus, segundo uma fonte ouvida pelo Dow Jones Newswires. O governo dos EUA negociou a operação com o Ministério das Relações Exteriores da China.

O voo deve ser realizado em um Boeing 767, com capacidade para cerca de 230 passageiros. A estimativa é de que cerca de 1 mil cidadãos americanos estejam na cidade. Segundo a fonte, outros governos negociam soluções similares com as autoridades chinesas. O surto de coronavírus já matou mais de 40 pessoas e infectou outras 1,2 mil em Wuhan.

Emergência

O governo de Hong Kong declarou emergência com o surto de coronavírus e vai fechar escolas primárias e secundárias até o dia 17 de fevereiro. A chefe do Executivo da cidade, Carrie Lam, também anunciou neste sábado um bloqueio aos transportes para Wuhan. Hong Kong já confirmou cinco casos do novo vírus.