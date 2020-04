EUA registra 1.433 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas

publicidade

Os Estados Unidos registraram 1.433 mortes ligadas ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, um queda em relação à véspera, informou na noite dessa segunda-feira a Universidade John Hopkins.

No total, o país tem 42.094 óbitos desde o início da epidemia, o que o torna o mais castigado em números absolutos de mortes.

A primeira potência mundial soma mais de 784 mil casos registrados do novo coronavírus e cerca de 72 mil pessoas curadas, segundos números atualizados continuamente.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.