Europa afundou em recessão em 2020, apesar de resultados melhores do que o esperado

Depois de Alemanha e alguns dias antes da Itália e da zona do euro, França e Espanha confirmaram, nesta sexta-feira, que suas economias sofreram uma recessão brutal em 2020. O Produto Interno Bruto (PIB) francês caiu 8,3% no ano passado, após um crescimento de 1,5% em 2019, de acordo com uma primeira estimativa publicada pelo Instituto Nacional de Estatística (Insee). Não se via uma recessão desse tipo desde a Segunda Guerra Mundial, embora a queda não tenha sido tão ruim quanto se esperava. Inicialmente, o Insee e o Banco da França haviam antecipado -9%, e o governo, até -11%.

Na Espanha, o PIB despencou 11% em 2020, conforme a primeira estimativa oficial publicada nesta sexta-feira. Esse número se ajusta com a previsão do governo (-11,2%), enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) havia-se mostrado mais pessimista (-12,8%). A economia entrou em colapso na primavera boreal (outono no Brasil) antes de se recuperar durante o verão (inverno no Brasil), ainda que a atividade, em particular no setor de turismo, tenha-se desacelerado rapidamente com o retorno das restrições sanitárias. Terminou 2020 com mais de meio milhão de desempregados adicionais, sobretudo nos setores de turismo e de hotelaria.

Em 14 de janeiro, a Alemanha foi a primeira das grandes economias da zona do euro a anunciar uma queda de 5% em seu PIB, seu pior ano desde 2009. O impulso de seu setor industrial permitiu limitar os danos. Nesta sexta-feira, a Alemanha divulgou que seu PIB registrou um fraco crescimento de 0,1% no quarto trimestre. A agência de estatística Destatis afirmou que a forte recuperação de 8,5% registrada no terceiro trimestre "se viu contida pelas restrições impostas ante a segunda onda do vírus no final do ano".

Em comparação com o quarto trimestre de 2019, a economia alemã caiu 3,9%. No conjunto de 2020, a economia alemã sofreu uma queda de 5%, conforme estimado no início do mês. Analistas afirmam que as perspectivas para 2021 são incertas. "A resiliência exibida no quarto trimestre não vai durar", advertiu Andrew Kenningham, economista-chefe da Capital Economics.

Segundo o Instituto DIW, a economia alemã pode cair 3% no primeiro trimestre de 2021. Há esperança, porém, de que a campanha de vacinação comece a conter, ao longo do ano, os danos causados pela pandemia. "Talvez vejamos uma recuperação clara na segunda metade do ano, se um número suficiente de pessoas estiver vacinada", afirmou Fritzi Kohler-Geib, economista-chefe do banco KFW.

No início da semana, o governo alemão reduziu sua estimativa de crescimento para 2021 a 3%, em vez dos 4,4% estimados anteriormente, em função da persistência da crise sanitária. Sua vizinha Polônia, maior economia da Europa Central e Oriental, anunciou a primeira queda (-2,8%) de seu PIB desde 1991, segundo o órgão nacional de estatísticas GUS. As perspectivas para este ano não são, necessariamente, boas.

Perspectivas

Segundo o economista Emmanuel Jessua, do Instituto Rexecode, a França terá dificuldades para alcançar o crescimento de 6% previsto pelo governo para o primeiro trimestre. Na Alemanha, o instituto econômico DIW estima que o PIB cairá 3% no primeiro trimestre de 2021. Na quarta-feira (27), Berlim enviou um sinal ruim, ao reduzir sua previsão de crescimento para 3%, contra anteriores 4,4%. As más notícias podem continuar na próxima terça-feira com a publicação do PIB anual da Itália e da zona do euro.