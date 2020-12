Ex-goleiro Chilavert anuncia que concorrerá à presidência do Paraguai

publicidade

Um dos grandes personagens do futebol da América do Sul nos anos 90, o ex-goleiro paraguaio José Chilavert pegou a todos de supresa neste dia de Natal. Através de suas redes sociais, ele anunciou que será candidato a presidente do seu país na eleição de 2023.

Chilavert já criou até mesmo um slogan para sua campanha: "Orgulhoso de ser paraguaio".

Aos 55 anos, o goleiro ganhou fama ao ser um dos pioneiros na posição a mostrar bastante habilidade na hora de bater faltas e pênaltis. Ele foi, durante muitos anos, o arqueiro com mais gols na história do futebol. Posteriormente, foi ultrapassado por Rogério Ceni.

Grande ídolo da seleção paraguaia, Chilavert viveu seu melhor momento em clubes pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, onde foi campeão da Libertadores e do mundo, em 1994.