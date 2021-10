Ex-presidente dos EUA, Bill Clinton recebe alta do hospital

publicidade

O ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, recebeu alta de um hospital da Califórnia neste domingo (17) depois de passar cinco noites internado devido a uma infecção. Clinton, 75, "recebeu alta do UC Irvine Medical Center hoje", de acordo com nota do médico do hospital Alpesh Amin, divulgada pelo porta-voz de Clinton no Twitter.

"A febre e número de leucócitos estão normalizados e ele voltará para casa em Nova York para terminar o tratamento com antibióticos", acrescentou Amin.

Imagens ao vivo do canal CNN mostraram o ex-presidente saindo do hospital com máscara e acompanhado pela sua esposa Hillary, levantando o dedo polegar. Segundo a imprensa americana, Clinton teve uma infecção urinária que se espalhou para o sistema sanguíneo, provocando uma sepse.

O ex-presidente estava na Califórnia para un evento relacionado à sua fundação quando se sentiu cansado. Foi levado ao hospital, onde foi descartada a possibilidade de estar com covid-19 ou problemas cardíacos.

