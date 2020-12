Explosão no leste do Afeganistão deixa 15 mortos, todos crianças

publicidade

Pelo menos 15 crianças morreram e outras 20 pessoas ficaram feridas, nesta sexta-feira, em uma explosão perto do local onde participavam de uma cerimônia religiosa, na província de Ghazni (leste) - informaram fontes locais. "Quinze crianças morreram", afirmou Waheedulá Jumazada, porta-voz do governador da província.

Mais cedo, ele havia informado que uma moto com explosivos foi detonada perto do grupo no distrito de Gilan, nesta província. Segundo Jumazada, a área onde ocorreu a explosão está sob controle dos talibãs. Os talibãs e o exército afegão se enfrentam com frequência na província de Ghazni. No final de novembro, ao menos 30 soldados morreram em um atentado suicida com carro-bomba contra uma de suas bases.

Esses últimos ataques ocorrem durante as negociações de paz entre os insurgentes e o governo de Cabul, mediadas por Doha. As negociações foram suspensas até 5 de janeiro. Ambas as partes ainda não precisam chegar a um acordo sobre a pauta das discussões.