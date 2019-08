Famílias de vítimas de ataque a bar no México pedem justiça

publicidade

Familiares das pessoas que morreram no ataque a um bar no violento estado mexicano de Veracruz anunciaram neste sábado que vão iniciar um processo de reparação por violações aos direitos humanos em busca de justiça. As famílias deram uma entrevista coletiva em Coatzacoalcos - onde o ataque aconteceu - com Alan Domínguez, defensor independente dos direitos humanos, para denunciar omissões por parte das autoridades que, segundo eles, permitiram o ataque.

Domínguez disse que as famílias vão abrir um processo de reparação por "violações graves aos direitos humanos". "Buscaremos que sua segurança seja reparada e garamtida, buscaremos reunião com o ombudsman e o presidente da república (Andrés Manuel López Obrador) para garantir que a justiça seja feita", disse Domínguez.

Durante o encontro, as famílias ficaram de costas para a imprensa para proteger sua identidade, porque já receberam ameaças. Homens armados entraram, na terça-feira, no bar El Caballo Blanco em Coatzacoalcos e abriram fogo contra os funcionários, antes de provocar um incêndio, segun do testemunhas. Até agora, o ataque deixou 29 mortos.