FDA permite que vacina seja mantida em temperatura ambiente por 24 horas, diz Moderna

A Moderna informou que a agência regulatória de medicamentos e alimentos dos Estados Unidos, a Food and Drugs Administration (FDA), autorizou que sua vacina contra a Covid-19 seja utilizada até 24 horas após ser retirada do refrigerador e mantida em temperatura ambiente, com base em dados sobre estabilidade. O tempo máximo anterior era de 12 horas. A empresa de biotecnologia americana disse também que frascos abertos da vacina agora podem ser utilizados por até 12 horas, o dobro do prazo anterior de seis horas.

Essas novas diretrizes fazem parte de um rótulo atualizado para autorização de uso emergencial. O FDA também autorizou a inclusão de uma nova apresentação em frasco com um máximo de 15 doses. “Estamos empenhados em aprender e melhorar constantemente para facilitar a administração de nossa vacina para a equipe médica e acelerar os programas de imunização. Obrigado ao FDA e ao CDC dos EUA por sua colaboração contínua ”, disse Stéphane Bancel, CEO da Moderna.

“Continuamos focados em fazer tudo o que pudermos para ajudar a acabar com a pandemia com uma vacina”, completou. A vacina da Moderna é produzida para uso imediato e não precisa ser diluída. Além disso, tem dose única, diferente dos outros principais imunizantes distribuídos pelo mundo.



