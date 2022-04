Forças russas preparam ataque "maciço" no leste da Ucrânia, alerta governador

publicidade

As forças russas estão preparando um "ataque maciço" contra as tropas ucranianas na região de Luhansk, no leste da Ucrânia, anunciou o governador, Sergii Gaiday, nesta segunda-feira (4).

"Temos visto equipamentos vindos de diferentes direções, que eles [os russos] estão trazendo homens, que estão trazendo combustível [...]. Entendemos que eles estão se preparando para um ataque maciço", disse o governador de Luhansk em uma mensagem de vídeo.

"Os bombardeios são cada vez mais intensos. Na noite de ontem, houve uma tentativa de chegar a Rubizhne [perto de Luhansk], nossos defensores os repeliram, inutilizaram vários tanques, havia dezenas de corpos" de soldados russos, disse Gaiday.

"Ontem, infelizmente, na explosão de uma mina ou de um projétil de artilharia, morreram dois voluntários" e "uma igreja foi bombardeada", o que deixou dois sacerdotes feridos, acrescentou, sem dar mais detalhes.

Por isso, o governador pediu aos habitantes da região que saiam de suas casas. "Não hesitem, por favor. Hoje, mil pessoas foram evacuadas. Por favor, não esperem que suas casas sejam bombardeadas", pediu em sua mensagem.

As autoridades ucranianas afirmaram no sábado que as forças russas estavam se retirando das regiões do norte da Ucrânia, em particular dos arredores de Kiev, para serem reposicionadas no leste e no sul do país.

