Fortes explosões abalam Kiev, capital da Ucrânia

Pelo menos dez explosões abalaram Kiev, a capital da Ucrânia, neste sábado (31), relataram jornalistas da AFP que ouviram as deflagrações.

"Explosões foram ouvidas em Kiev! Mantenham-se a salvo!", confirmou o prefeito da cidade, Vitali Klitschko, no Telegram.

As autoridades ucranianas também relataram destruição e incêndios em Mykolaiv, no sul, e em Khmelnitsky, no oeste.