França multa Google Ads em 150 milhões de euros

publicidade

A autoridade reguladora de concorrência francesa anunciou nesta sexta-feira uma multa de 150 milhões de euros ao Google por abuso de posição dominante no mercado de publicidade na Internet por meio de sua plataforma do Google Ads. A agência, que até agora nunca havia aplicado sanções ao gigante americana, também pediu ao Google "que esclarecesse as regras de operação de sua plataforma do Google Ads e os processos de suspensão de contas" de alguns anunciantes.



Isabelle De Silva, presidente da autoridade, disse em entrevista coletiva que esta é a terceira punição mais importante por abuso de posição dominante. "Quando se tem grandes poderes, se tem grandes responsabilidades", disse ela. "É perfeitamente legítimo que uma operadora como o Google tenha regras de acesso ao seu serviço de publicidade relacionadas a buscas na internet", acrescentou.



"Mas essas regras devem ser claras e não depender de cada cliente ou aplicadas de maneira irregular". Segundo ela, "a posição dominante do Google é extraordinária" no mercado de publicidade relacionada a mecanismos de busca, com uma participação de mercado entre 90% e 100%.



A falta de clareza sobre as regras que o Google aplica aos anunciantes conseguiu conter o desenvolvimento de novos sites inovadores, destaca a autoridade da concorrência em sua declaração. "O Google deve enviar um relatório dentro de dois meses, detalhando as medidas e procedimentos que pretende aplicar para atender aos requisitos", acrescentou.