Frederico Westphalen registra segunda morte pelo novo coronavírus

O Hospital Divina Providência (HDP) e a Secretaria de Saúde de Frederico Westphalen confirmaram no início da noite deste sábado a segunda morte pelo novo coronavírus no município. Trata-se de uma mulher de 70 anos era pertencente ao grupo de risco e que estava acometida por outras comorbidade – obesidade, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. A paciente havia sido transferida de Trindade do Sul no dia 25 do mês passado.

O primeiro óbito por Covid-19 na cidade ocorreu na quarta-feira, uma mulher internada na ala oncológica. O HDP, por meio de boletim, também informou que foi confirmado mais um caso da doença no município, totalizando 13 pessoas infectadas.

Neste sábado, a Administração Municipal publicou um novo decreto que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos similares. O prefeito José Alberto Panosso disse que a medida tem por objetivo evitar aglomerações e a formação de filas.

Decretos anteriores já vedavam aglomeração de e a obrigatoriedade na utilizar máscaras, sob pena de multa em caso de descumprimento. “Estamos tomando todas as medidas, seguindo orientado do Governo do Estado, a fim de evitar a disseminação do vírus, levando em conta também o início do período de temperaturas mais baixas”, observa Panosso.

O prefeito informou, ainda, que a partir do convênio firmado entre o município e a Universidade Federal de Santa Maria, campus de Palmeira das Missões, a partir de agora deverá aumentar a aplicação testes do Covid-19 no município. O convênio prevê a realização, inicialmente, de mil testes. Mais de 80 amostras já foram coletadas e enviadas ao laboratório da universidade em Palmeira das Missões.