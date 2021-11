Funcionário da Fundação do príncipe Charles pede demissão após escândalo

publicidade

Um ex-assistente pessoal do príncipe Charles renunciou ao cargo de diretor de uma fundação criada pelo filho mais velho da rainha Elizabeth II, devido a um escândalo sobre seus laços com um empresário saudita.

Michael Fawcett é suspeito de ter usado sua influência para ajudar o empresário saudita Mahfouz Marei Mubarak Bin Mahfouz – um generoso doador de instituições de caridade ligadas à monarquia britânica – a obter uma condecoração, revelaram os jornais Sunday Times e Mail on Sunday no início de setembro.

Segundo um porta-voz da instituição, "ele renunciou ao cargo de diretor-geral da Fundação do Príncipe".

Mahfuz foi nomeado comandante do Império Britânico pelo príncipe Charles em uma cerimônia privada no Palácio de Buckingham em novembro de 2016, de acordo com o Sunday Times. O evento não foi publicado na lista oficial de compromissos reais.

Segundo o jornal, obter essa distinção era importante para apoiar a solicitação de cidadania britânica do saudita.

O Sunday Times noticiou que Mahfuz, que nega qualquer responsabilidade, teria doado grandes somas de dinheiro para projetos de restauração de interesse do príncipe de Gales.

Michael Fawcett se havia se afastado, temporariamente, de seu cargo de diretor-geral da Fundação do Príncipe (The Prince's Foundation), ocupado por ele desde 2018. Agora é sua saída definitiva.