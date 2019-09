"Futuro pertence aos patriotas", discursa Trump na ONU

publicidade

Em discurso na Assembleia Geral da ONU, nesta terça-feira, o presidente americano, Donald Trump, voltou a atacar a ordem global e defendeu que os "globalistas" nunca triunfarão. "O futuro não pertence aos patriotas. O futuro pertence aos patriotas", afirmou.



"O futuro pertence à soberania e às nações independentes que protegem seus cidadãos, respeitam seus vizinhos e honram as diferenças que tornam cada país especial e único", completou. Trump pediu à China que proteja "meios democráticos de vida" em Hong Kong e advertiu que acabou o tempo de tolerar os "abusos" comerciais de Pequim.



Ainda em relação ao comércio, renovou seu compromisso com uma "magnífico acordo" com os britânicos, que se preparam para deixar a União Europeia. "Estamos trabalhando estreitamente com o primeiro-ministro Boris Johnson em um magnífico acordo comercial", garantiu na ONU.



Em seu pronunciamento, o presidente também alertou para o endurecimento das sanções contra o Irã, tratou do fluxo fronteiriço em suas fronteira e alertou que os EUA acompanham "muito de perto" a situação na Venezuela, entre outros temas.