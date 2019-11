Gabinete de Johnson defende acordo do Brexit criticado por Trump

publicidade

O gabinete do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, defendeu nesta sexta-feira o acordo do Brexit depois das críticas do presidente Donald Trump, para quem o mesmo impede que os Estados Unidos negociem um tratado comercial com o Reino Unido. "Para ser sincero com você, com este acordo, sob alguns aspectos, você não pode (fazer comércio). Não podemos fazer um acordo comercial com o Reino Unido", declarou Trump nessa quinta-feira em uma entrevista à rádio LBC com a principal figura da campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia (UE), Nigel Farage.

Um porta-voz de Johnson afirmou nesta sexta-feira que o acerto permitirá ao Reino Unido alcançar "acordos comerciais em todo o mundo que serão benéficos para todo o Reino Unido". "Sei que Boris (Johnson) quer prestar muita atenção a isso. Porque, de certa maneira, ficamos descartados, o que seria ridículo", acrescentou Trump na entrevista.

O presidente americano prometeu em diversas ocasiões um "acordo magnífico" com Londres. Na entrevista, Trump afirmou ainda que Johnson e Farage deveriam se unir para as eleições legislativas de 12 de dezembro. "Seria formidável", disse. O líder da oposição trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, reagiu às declarações de Trump e o acusou de "tentar interferir nas eleições apoiando seu amigo Boris Johnson".